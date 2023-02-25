США не обнаружили доказательств поставки Китаем вооружений России для СВО

Его спросили, поставляет ли Пекин Москве вооружения для СВО. «Пока никаких доказательств этого нет», — ответил президент.
Он рассказал о телефонной беседе с председателем КНР Си Цзиньпином, состоявшейся в конце июля прошлого года.
Тогда американский лидер предупредил его, что западные компании могут уйти из Китая, если Пекин поддержит Москву в рамках СВО.
«У меня был долгий разговор с Си [Цзиньпином] по этому поводу летом. Я сказал: “Послушайте, это не угроза, это просто высказывание. Когда на самом деле европейцы увидели, что происходит, американцы увидели, что происходит в России, в Европе, угадайте, что произошло? Шестьсот корпораций взяли и ушли [из России]”. Я добавил: “Вы сказали мне, что будущее Китая зависит от инвестиций западного мира. Это важно”. Я сказал, что просто буду следить за этим», — отметил президент.
Байден также заявил, что не ожидает, что Китай будет предоставлять России значительную военную помощь для ведения специальной военной операции на Украине.
В интервью телекомпании ABC, которое вышло в эфир в пятницу вечером, он дома рассказал, что обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином летом прошлого года. «Я сказал, [что] это не угроза, это просто утверждение, заявление о том, какой, по моему мнению, является реальность. И я сказал: “Если вы будете участвовать в подобного рода жестокости, поддерживая происходящую жестокость, вы можете столкнуться с теми же последствиями”, — отметил Байден, имея в виду уход западных компаний из РФ.
«Я не ожидаю [этого]. Мы пока не видели этого, но я не ожидаю какой-либо крупной инициативы со стороны Китая по поставкам вооружений России», — продолжил американский лидер.
Тогда у президента США спросили, сочтет ли Вашингтон, что Пекин «перешел черту», если тот начнет поставлять вооружения РФ. «Это была бы та же черта, как и для всех остальных. Другими словами, мы применяем суровые санкции ко всем, кто это делает. Мы бы ответили», — заявил на это Байден.
Кроме того, Джо Байден в эфире ABC заявил, что предложенный Китаем мирный план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме России.
Ведущий поинтересовался у лидера США, как он оценивает план КНР, который, по его словам, приветствовали в Москве. «Я думаю, что вы сами ответили на свой вопрос. [Президент России Владимир] Путин приветствует его. Как он может быть хорошим?» — ответил Байден. «Я не шучу, я буду предельно честен: я не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится что-то, что было бы выгодно кому-либо другому, за исключением России, если бы этот китайский план был выполнен», — сказал американский лидер.
«Послушайте, сама идея того, что Китай будет договариваться за Украину об итогах войны, которая является полностью несправедливой, просто-напросто нерациональна», — утверждал Байден.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с публикацией МИД КНР «Позиции Китая по политическому урегулированию украинского кризиса» заявила о том, что Россия высоко ценит искреннее стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами.