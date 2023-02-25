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13:19 (мск), источник: РБК

Лукашенко назвал «план поглощения» попыткой «разрубить» Москву с Минском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал якобы существующую стратегию России по «поглощению» Белоруссии к 2030 году очередной попыткой рассорить страны, передает БелТА. Ранее журналисты ряда западных изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung и Delfi, опубликовали расследование, в котором изложили стратегию России «по поглащению Белоруссии». Лукашенко счел это «попыткой разрубить» Москву и Минск.

Источник: AP 2022

«У нас есть своя стратегия? Есть. У России (ядерная крупная держава) есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия — жить, как со своими братьями, в мире и дружбе. 100%. Я в этом “котле” полностью варюсь и участвую в этом», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что Россию и Белоруссию «просто хотят еще раз разрубить», поэтому эта тема вообще возникла. «Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство», — добавил белорусский лидер, отметил, что ее разделяет и российский президент Владимир Путин.

В феврале журналисты из Süddeutsche Zeitung, Delfi, Kyiv Independent, Norddeutscher Rundfunk и других СМИ опубликовали расследование, согласно которому ФСБ совместно с СВР и Генштабом России разработали план «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении», который предполагает увеличение контроля Москвы над экономикой, вооруженными силами и политикой Белоруссии. План состоит из нескольких задач, которые должны быть выполнены к 2022, 2025 и 2030 годам. В частности, через семь лет, пишут журналисты, в Москве хотели бы увеличить военное присутствие, ограничить влияние «прозападных» сил на Минск, добиться пророссийских настроений в обществе и руководстве и ввести упрощенную процедуру выдачи российских паспортов в Белоруссии.

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал расследование журналистов «гипотетическими идеями из ниоткуда», тем не менее отметив, что Россия находится «в начале трудного десятилетия», поскольку сегодня в мире многое меняется, в том числе соотношение сил в разных государствах.

Ранее планы России по якобы «поглощению» Белоруссии неоднократно опровергал и президент Владимир Путин. «У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом», — говорил Путин в декабре прошлого года. Тогда он выразил предположение, что эти данные распространяют либо «недобросовестные критики со стороны», либо те, кто хочет намеренно ввести людей в заблуждение.

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