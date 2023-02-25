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13:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Боррель сообщил о принятии нового пакета санкций против России

Новый пакет санкций ЕС против России принят, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что в черные списки, как и обещал глава нидерландского МИДа Вопке Хукстра, войдет 121 физлицо и юрлицо.

Источник: AP 2022

«Принят десятый пакет санкций. В список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ», — написал господин Боррель в Twitter.

Жозеп Боррель дополнил, что санкции также затронут тех, «кто несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее шести тысяч украинских детей».

Десятый пакет санкций ЕС планировали принять к 24 февраля — годовщине ввода российских войск на Украину. Переговоры, по его утверждению, затянулись из-за позиции Польши, которая отказывалась согласовать документ из-за слишком мягких ограничений. В ночь на сегодня, 25 февраля, Польша согласовала санкции ЕС при условии будущих ограничений на атомную сферу, алмазы и каучук.

В рамках нового пакета санкций ожидаются ужесточение ограничений на экспорт продукции двойного назначения и технологий, санкции против 121 физического и юридического лица, которые «распространяют пропаганду или доставляют дроны», а также меры против «российской дезинформации».

Олеся Павленко

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