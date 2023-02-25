Боррель сообщил о принятии нового пакета санкций против России

«Принят десятый пакет санкций. В список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ», — написал господин Боррель в Twitter.
Жозеп Боррель дополнил, что санкции также затронут тех, «кто несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее шести тысяч украинских детей».
Десятый пакет санкций ЕС планировали принять к 24 февраля — годовщине ввода российских войск на Украину. Переговоры, по его утверждению, затянулись из-за позиции Польши, которая отказывалась согласовать документ из-за слишком мягких ограничений. В ночь на сегодня, 25 февраля, Польша согласовала санкции ЕС при условии будущих ограничений на атомную сферу, алмазы и каучук.
В рамках нового пакета санкций ожидаются ужесточение ограничений на экспорт продукции двойного назначения и технологий, санкции против 121 физического и юридического лица, которые «распространяют пропаганду или доставляют дроны», а также меры против «российской дезинформации».