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25 февраля, источник: Коммерсантъ

В Турции после землетрясений начато расследование в отношении более 600 человек

В Турции начато расследование в отношении 612 человек, которые имеют отношение к обрушившимся во время землетрясений зданиям. Среди них — строительные подрядчики, владельцы зданий или менеджеры.

Источник: AFP 2022

Министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что 184 из 612 подозреваемых заключены под стражу в ожидании суда. «Обнаружение доказательств в зданиях продолжается в качестве основы для уголовного расследования», — заявил господин Боздаг (цитата по AP).

В результате землетрясений, которые произошли 6 февраля, обрушились или были серьезно повреждены 173 тыс. зданий. Эксперты заявляют, что многие разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и технологий и часто не соответствовали государственным стандартам.

В результате землетрясений на юге Турции и севере Сирии погибли почти 48 тыс. человек, сообщает AP. По данным от 24 февраля, в Турции погибшими числятся 44 218 человек.

Мария Федотова

Справка
Что известно о землетрясениях в Турции и СирииМощные землетрясения произошли 6 февраля в Турции, было зарегистрировано как минимум два толчка магнитудой 7,7.
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