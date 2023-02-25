В Турции после землетрясений начато расследование в отношении более 600 человек

Министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что 184 из 612 подозреваемых заключены под стражу в ожидании суда. «Обнаружение доказательств в зданиях продолжается в качестве основы для уголовного расследования», — заявил господин Боздаг (цитата по AP).
В результате землетрясений, которые произошли 6 февраля, обрушились или были серьезно повреждены 173 тыс. зданий. Эксперты заявляют, что многие разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и технологий и часто не соответствовали государственным стандартам.
В результате землетрясений на юге Турции и севере Сирии погибли почти 48 тыс. человек, сообщает AP. По данным от 24 февраля, в Турции погибшими числятся 44 218 человек.