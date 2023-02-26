Захарова назвала кощунством санкции ЕС против российского хирурга Рошаля

«Он (Леонид Рошаль. — Ред.) как доктор Айболит в заложниках у пиратов», — написала она в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, причиной такого поступка являются в том числе невежество, злоба и ненависть со стороны Запада.
«Я думаю, что тут есть еще одна причина. Подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма», — говорится в сообщении.
25 февраля Евросоюз согласовал 10-й пакет антироссийских санкций. На этот раз процесс согласования ограничительных мер проходил затруднительно. Власти Канады в этот же день ввели санкции против 129 физических лиц и 63 организаций из России.
21 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что санкции — это средство, которым Запад, по собственному признанию, хочет заставить страдать граждан России. По его словам, российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.