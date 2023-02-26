Путин: Запад примет Россию к себе только по частям

«Если мы пойдем по этому пути (распада России.— “Ъ”), я думаю, что судьбы очень многих народов России и прежде всего, конечно, русского народа могут кардинально поменяться, ну просто кардинальным образом», — сказал Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».
По его мнению, вместо русского народа возникнут «московиты, уральцы и другие».
Как отметил глава государства, сейчас Запад преследует цель ликвидировать Российскую Федерацию.
«У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию», — высказал мысль президент.
Если это произойдет, то «они (Запад.— “Ъ”) примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль».
Чтобы не допустить сценария развала России, Владимир Путин считает важным сохранять народное единство.
«И это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед», — заключил президент.
Ранее, поздравляя военных с Днем защитника Отечества, в попытке расчленить Россию и лишить ее независимости Запад обвинял министр обороны Сергей Шойгу. По его мнению, для этих целей Запад сейчас использует Украину.