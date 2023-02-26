Дворец царей раскопали в столице древних шумеров Международная команда археологов впервые после продолжительной паузы провела полномасштабные раскопки в древнем шумерском городе Гирсу
Фоторепортажи
10В Венеции почти пересохли каналы
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
Главное
Герои среди нас
12:12 (мск), источник: © РИА Новости

Глава ЦРУ обвинил Нарышкина в «дерзости»

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил о «дерзком» отношении со стороны директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в ходе их встречи в ноябре 2022 года.

Источник: Reuters

«Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия… Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение (президента России Владимира — ред.) Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость», — заявил Бернс в интервью телеканалу CBS News.

Как отмечается, Бернс назвал встречу «довольно удручающей».

Встреча Бернса с Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре. Впоследствии глава СВР в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с американским коллегой для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. Позднее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к Путину.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин взорвал информационную бомбу
Американский подполковник раскусил уловку Байдена в Киеве
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта