Глава ЦРУ обвинил Нарышкина в «дерзости»

«Также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина. Чувство дерзости и высокомерия… Чувство, которое, как я думаю, отражает собственное мнение (президента России Владимира — ред.) Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость», — заявил Бернс в интервью телеканалу CBS News.
Как отмечается, Бернс назвал встречу «довольно удручающей».
Встреча Бернса с Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре. Впоследствии глава СВР в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с американским коллегой для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики. Позднее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к Путину.