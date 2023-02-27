00:08 (мск), источник: ТАСС
Зеленский снял с поста командующего силовой операцией Киева в Донбассе
Эдуарда Москалева назначили на эту должность 15 марта 2022 года.
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МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего так называемой операцией объединенных сил (ООС, силовой операцией Киева в Донбассе) Эдуарда Москалева. Соответствующий указ опубликован в воскресенье на сайте офиса главы государства.
Москалев был назначен командующим 15 марта прошлого года, сменив Александра Павлюка.