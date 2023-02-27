Медведев: начало трагедии на Украине было положено с распадом СССР

Он отметил, что прошлогодний юбилей — 100-летие образования СССР — прошел «на фоне тектонических процессов, которые зародились еще три десятилетия назад и в 2022 году спровоцировали мощные, разрушительные потрясения». «С металлическим грохотом рухнули основы миропорядка постсоветского периода, который до недавних пор считался пусть не лучшим, но все же более-менее привычным. Не сработали международные “подушки безопасности”, и сейчас трещины идут вширь и вглубь всей системы поддержания мира» на планете.
«Начало трагедии, которая разворачивается сегодня на Украине, было положено в конце прошлого века. Конкретно — в тот момент, когда потерпел крах Советский Союз», — написал Медведев.
Говоря об СССР, он отметил, что эта «могущественная страна долгое время держалась на послевоенных договоренностях и взаимных интересах стран-участников, на блоковом противостоянии и ядерных ракетах, на поставках продовольствия своим сателлитам, на тракторах и танках, на “социалистическом реализме”, хотя коммунистический режим и продержался куда меньше поверженной им многовековой Российской империи».
Зампред СБ РФ написал, что не будет углубляться в мотивы политических лидеров, «усилиями которых СССР так быстро развалился», а также в рассуждения о причинах подрыва страны — будь то происки внешних врагов, неконкурентоспособная экономика или гонка вооружений. Медведев допустил, что последний лидер СССР Михаил Горбачев «искренне верил, что действует во благо многонационального народа великого государства». «При этом руководители союзных республик цинично заботились лишь о том, чтобы стать главами самостоятельных государств, созданных на еще дымящихся останках большой страны», — добавил автор статьи. Он также отметил, что СССР «так и остался для старшего поколения любимым Отечеством и прекрасной мечтой о справедливости».