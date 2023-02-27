Глава МИД Венгрии назвал взрывы на «Северных потоках» терактом

«Что бы ни произошло на газопроводе “Северный поток” — это действительно скандально. Потому что это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению — со стороны кого бы то ни было. И такое нападение в принципе должно рассматриваться как теракт», — сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).
Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Повреждено три из четырех ниток трубопроводов. Расследование произошедшего инициировали в Дании и Швеции, поскольку инцидент произошел в их экономических зонах. Позднее к ним присоединилась Германия. Все стороны считают, что произошла диверсия. Президент России Владимир Путин назвал взрывы терактом и обвинил в них «англосаксов».