Казахстан ликвидировал торговое представительство в России

«Ликвидировать государственное учреждение торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации», — говорится в документе.
Первого февраля Минторговли республики разместило на портале «Открытые нормативные правовые акты» для публичного обсуждения проект постановления о намерении закрыть торгпредство в соседней стране.
Позже ведомство сообщило, что такое решение связано с оптимизацией работы госорганов. Минторговли пояснило, что сейчас для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении.
В министерстве подчеркнули, что решение не повлияет на функционирование торгового представительства России в республике и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом. Россия — основной торгово-экономический партнер республики, напомнили в ведомстве.
Вице-премьер, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, комментируя намерение Астаны закрыть торговое представительство в России, подчеркивал, что две страны эффективно решают вопросы сотрудничества в рамках деятельности Евразийской экономической комиссии. По его словам, в Москве функционирует посольство Казахстана и численность его сотрудников достаточная. При этом в дипмиссии работают представители разных госструктур, которые «могут быть переброшены на решение других вопросов, не менее важных».