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12:14 (мск), источник: © РИА Новости

Казахстан ликвидировал торговое представительство в России

АСТАНА, 27 фев — РИА Новости. Казахстан ликвидировал торговое представительство в России, соответствующее постановление кабмина республики опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов.

Источник: Reuters

«Ликвидировать государственное учреждение торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации», — говорится в документе.

Первого февраля Минторговли республики разместило на портале «Открытые нормативные правовые акты» для публичного обсуждения проект постановления о намерении закрыть торгпредство в соседней стране.

Позже ведомство сообщило, что такое решение связано с оптимизацией работы госорганов. Минторговли пояснило, что сейчас для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении.

В министерстве подчеркнули, что решение не повлияет на функционирование торгового представительства России в республике и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом. Россия — основной торгово-экономический партнер республики, напомнили в ведомстве.

Вице-премьер, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, комментируя намерение Астаны закрыть торговое представительство в России, подчеркивал, что две страны эффективно решают вопросы сотрудничества в рамках деятельности Евразийской экономической комиссии. По его словам, в Москве функционирует посольство Казахстана и численность его сотрудников достаточная. При этом в дипмиссии работают представители разных госструктур, которые «могут быть переброшены на решение других вопросов, не менее важных».

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