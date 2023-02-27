Bild узнала о планах Запада принудить Киев к переговорам в случае неудач

«С помощью нового оружия Украине хотят дать шанс отбить до осени больше занятых территорий. Если контрнаступления провалятся, давление на Киев с целью переговоров с Кремлем усилится», — говорится в публикации.
По информации издания, западные партнеры «за кулисами уже ставят ультиматумы» президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на официальную линию по оказанию военной помощи Киеву.
Днем ранее бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что запасы Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончатся к середине лета. Он полагает, что окончательный разгром украинские войска потерпят к октябрю. К этому же времени, по его мнению, произойдет полная капитуляция Зеленского.
Кроме того, 25 февраля экс-разведчик указал, что Вашингтон не станет оказывать ожидаемую Киевом помощь в возможном захвате Крыма, а также может и вовсе пересмотреть пакеты военной помощи Украине из-за обострения ситуации на Тайване.
До этого, 16 декабря, Зеленский признался, что некоторые страны предлагают ему сесть за стол переговоров с Россией, но, как он считает, в этих переговорах нет смысла.
Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. Прежде представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Таким образом Киев официально отказался от контактов с Москвой.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.