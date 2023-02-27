Путин объявил благодарность блогерам Пучкову и Подоляке

Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации.
Помимо них благодарность за вклад в работу РВИО была объявлена:
За эти же заслуги Путин распорядился наградить почетной грамотой президента РФ председателя научного совета РВИО Анатолия Кошкина и замглавы ООО «Уральская горно-металлургическая компания» Александра Рогожина.
РВИО было создано в конце 2012 г. указом Путина для консолидации сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России, поднятия престижа воинской службы и воспитания патриотизма. Председателем РВИО является помощник президента, экс-министр культуры Владимир Мединский.