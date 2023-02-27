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18:29 (мск), источник: Ведомости

Путин объявил благодарность блогерам Пучкову и Подоляке

Президент России Владимир Путин объявил благодарность блогерам и журналистам Дмитрию Пучкову и Юрию Подоляке за вклад в работу организации «Российское военно-историческое общество» (РВИО).

Источник: Reuters

Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации.

Помимо них благодарность за вклад в работу РВИО была объявлена:

  • журналисту Михаилу Онуфриенко;
  • министру культуры Московской области Василию Кузнецову;
  • члену научного совета РВИО Константину Аверьянову;
  • члену попечительского совета РВИО Андрею Козицыну;
  • замглавы департамента проектной деятельности АНО «Агентство внутреннего туризма» Юлии Коноваловой;
  • командиру поискового отряда «Штурм» Михаилу Булдакову;

За эти же заслуги Путин распорядился наградить почетной грамотой президента РФ председателя научного совета РВИО Анатолия Кошкина и замглавы ООО «Уральская горно-металлургическая компания» Александра Рогожина.

РВИО было создано в конце 2012 г. указом Путина для консолидации сил государства и общества в изучении военно-исторического прошлого России, поднятия престижа воинской службы и воспитания патриотизма. Председателем РВИО является помощник президента, экс-министр культуры Владимир Мединский.

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