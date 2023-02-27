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Спецоперация на Украине
19:12 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине признали сосредоточение войск у границы с Приднестровьем

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Киев сосредоточил подразделения ВСУ возле Приднестровья, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада».

Источник: Reuters

«Наши силы сосредоточены вдоль всей границы (Приднестровья. — Прим. ред.)», — отметила спикер.

По ее словам, украинские силы, расположенные возле непризнанной Приднестровской Молдавской республики, «адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна со стороны России».

На прошлой неделе Минобороны сообщило, что Украина готовит вооруженную провокацию против ПМР. По информации ведомства, для этого Киев намерен использовать подразделения ВСУ, включая националистов «Азова»*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную республику планируется инсценировка «наступления российских войск» с территории Приднестровья.

Власти Молдавии не смогли подтвердить эту информацию. Бывший президент страны Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что любые действия Киева в сторону ПМР могут расцениваться как агрессия против Кишинева.

В МИД заявили, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию в отношении Приднестровья, если она последует.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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