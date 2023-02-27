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19:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 27 февраля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Посольство в Берлине прокомментировало провокацию с танком у своих стен

Проукраинские активисты уничтожили цветы, которые местные жители возложили в минувшую субботу к подбитой российской боевой машине.

Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы

Актер и спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям с США и Японией Стивен Сигал награжден орденом Дружбы.

Дипломы бакалавра приравняют к дипломам о полном высшем образовании

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет.

Как новые санкции против банков повлияют на жизнь россиян

Почти все попавшие под санкции ЕС и США банки заявили, что прорабатывали этот сценарий и на жизни обычных клиентов введенные ограничения никак не скажутся. Действительно ли это так?\

В Москве задержали более 350 человек по делу «ЧВК “Рёдан”»

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в столице 24 и 25 февраля в полицию доставили более 350 человек, 319 из них — несовершеннолетние.

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