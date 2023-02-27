19:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 27 февраля
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Проукраинские активисты уничтожили цветы, которые местные жители возложили в минувшую субботу к подбитой российской боевой машине.
Актер и спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям с США и Японией Стивен Сигал награжден орденом Дружбы.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет.
Почти все попавшие под санкции ЕС и США банки заявили, что прорабатывали этот сценарий и на жизни обычных клиентов введенные ограничения никак не скажутся. Действительно ли это так?\
«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в столице 24 и 25 февраля в полицию доставили более 350 человек, 319 из них — несовершеннолетние.