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22:40 (мск), источник: РБК

Лукашенко заявил об отсутствии у Киева иного пути кроме мирного договора

У Украины нет другого пути кроме как заключить мирный договор с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ, телеверсию которого показал канал «Беларусь 1».

Источник: AP 2022

«Украина должна это понимать. Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий», — сказал он.

Белорусский лидер назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского «неплохим, но очень неопытным» человеком.

Аплодисменты его умиротворяют, он очень доволен, когда ему аплодируют. Но аплодисменты могут быть далеко не искренними. Вот он поехал на Запад и все ему кричат: «Ура-ура!». И аплодируют. А я напоминаю ему Горбачева Михаила Сергеевича. Он ездил по Западу, ему все аплодировали. И чем он закончил?.

Александр Лукашенко

Он посоветовал ему действовать в интересах собственного народа, чтобы не допустить «дальнейшей гибели Украины». «У него есть один путь — мир, так как любые военные действия оканчиваются миром», — подчеркнул Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, он часто предупреждает украинские власти о том, что если где-то в мире возникнет очередной конфликт, к примеру, вокруг Тайваня, то про Украину забудут.

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