Лукашенко заявил об отсутствии у Киева иного пути кроме мирного договора

«Украина должна это понимать. Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий», — сказал он.
Белорусский лидер назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского «неплохим, но очень неопытным» человеком.
Он посоветовал ему действовать в интересах собственного народа, чтобы не допустить «дальнейшей гибели Украины». «У него есть один путь — мир, так как любые военные действия оканчиваются миром», — подчеркнул Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, он часто предупреждает украинские власти о том, что если где-то в мире возникнет очередной конфликт, к примеру, вокруг Тайваня, то про Украину забудут.