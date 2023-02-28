Лавров рассказал о мегапроектах России и Азербайджана

«В разработке несколько мегапроектов, которые будут иметь не только двусторонний, но и региональный, а где-то даже глобальный характер. К этим проектам проявляют интерес многие наши и ваши партнеры», ― отметил Лавров.
По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, подобные проекты говорят о перспективности взаимодействия РФ и Азербайджана в регионе.
Также Лавров обратил внимание на рост поездок граждан между странами, что лишь укрепляет гуманитарные и образовательные связи между Москвой и Баку.
«Ценим ваше личное внимание и вашего правительства к поддержке русского языка, к созданию всех условий для того, чтобы все желающие граждане Азербайджана пользовались возможностью и самим говорить, работать на русском языке, и предоставлять такую возможность своим детям», ― подчеркнул Лавров во время разговора с азербайджанским лидером.
Помимо этого, Лавров поблагодарил Алиева за усилия по стабилизации обстановки в регионе. Он выразил надежду на то, что все страны Южного Кавказа будут иметь возможности для безопасно сотрудничества в своих интересах.
Ранее, 14 февраля, президент России Владимир Путин провел встречу с Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе. Так, Путин подчеркнул, что важно последовательно обеспечивать безопасность на границе Армении и Азербайджана. Еще президент России затронул в разговоре со своим азербайджанским коллегой сотрудничество в том числе в сферах энергетики и транспорта.
31 октября на саммите в Сочи на встрече с Путиным президент Азербайджана Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета. В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.