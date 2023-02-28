Песков заявил о наличии готовых к переговорам сил на Украине

«Очевидно, что на Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим. Очевидно, что часть этих сил, пусть небольшая, но часть этих сил до сих пор находится в Киеве, часть этих сил находится за пределами Киева», — сказал он, отвечая на вопрос «Известий», остались ли на Украине силы, с которыми можно вести переговоры.
В качестве примера такой силы за пределами Украины Песков привел украинского политика Виктора Медведчука, который сейчас находится в России.
«У него есть свои сторонники. Пусть их не так много, как хотелось бы, но они есть. Другое дело, что тем, кто находится в Украине, надо хоть как-то поднять голову, просто страшно и физически опасно. Их уничтожат сразу же, их убьют», — добавил пресс-секретарь президента РФ.
Песков отметил, что начать переговоры с этими силами Москва сможет после достижения целей специальной военной операции по защите Донбасса.
«Пока мы видим, что тот режим, который есть в Киеве, это режим, который благоволит нацистам и нацистским проявлениям в обществе Украины. Он пропагандирует нацистские проявления, всячески их разжигает», — пояснил он.
Ранее, 23 февраля, заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин отметил, что российская сторона готова достигнуть целей спецоперации политико-дипломатическим путем. Решению ситуации препятствует неконструктивная позиция украинских властей, в том числе курс на военное поражение, санкционированный странами Запада.
2 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание, что западные лидеры заставили Киев уйти от переговоров в тот самый момент, когда украинский конфликт можно было разрешить дипломатическим путем, и более ни одна страна Запада не попыталась убедить Украину вернуться на путь диалога.
Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров. При этом Россия от переговоров не отказывалась.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.