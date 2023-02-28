Нуланд заявила о сомнениях в конгрессе по поводу помощи Украине

Как среди республиканцев, так и среди демократов в американском конгрессе есть представители партий, которые ставят под сомнение целесообразность выделения Украине помощи, заявила замгоссекретарь Виктория Нуланд, выступая в торговой палате.
«По краям обеих партий люди начинают ставить под вопрос, но фундаментально, если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, американцы не хотят стоять в стороне», — сказала она. (цитата по «РИА Новости»).
В то же время, подчеркнула Нуланд, США уже выделили Украине более $30 млрд помощи, что было бы невозможно «без подавляющей поддержки обеих партий в Конгрессе».
По ее словам, в Штатах в целом поддерживают действия Вашингтона в этом вопросе, поскольку «американцы понимают, каковы ставки».
В то же время глава Минфина США Джанет Йеллен, которая 27 февраля прибыла в Киев с визитом, заверила, что Вашингтон продолжит оказывать Украине помощь столько, сколько понадобится.
По данным газеты The Hill, США с января 2022 года по январь 2023 года в целом потратили на помощь Украине $75,5 млрд. $29,3 млрд пришлось на военную помощь, оказанную с 24 февраля 2022 года, а $45 млрд — на выделение средств «для обеспечения общей безопасности Украины, восстановления ее экономики, энергетической безопасности и для преодоления гуманитарного кризиса», отмечало издание. В рамках гуманитарной помощи беженцам и другим уязвимым группам как внутри Украины, так и по всему региону, Вашингтон выделил $1,9 млрд.
Российские власти критикуют западные страны за военную помощь Киеву. В Кремле заявляли, что она не помешает Москве достичь целей военной операции, но принесет Украине «больше страданий». Президент Владимир Путин говорил, что чем более дальнобойные системы будут передаваться западными странами Киеву, тем дальше России придется отодвигать угрозу от своих границ.