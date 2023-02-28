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07:01 (мск), источник: © РИА Новости

Посол Антонов объяснил, как США нарушают процедуры ДСНВ

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. США в нарушение процедуры Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) объявляют пусковые установки баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Источник: РИА "Новости"

«Следуя не согласованной с Россией процедуре, (Вашингтон) объявляет пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи», — заявил он журналистам.

Дипломат добавил, что США так и не позволили российским инспекторам удостовериться в результатах проведенного «переоборудования», и подчеркнул, что Вашингтон многие годы существенно нарушает центральные положения договора.

Антонов призвал США пересмотреть агрессивную антироссийскую политику, чтобы создать условия для возвращения к полноценному функционированию ДСНВ. Пока Штаты «не готовы даже к символическим позитивным жестам в этом отношении», констатировал дипломат.

Владимир Путин 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Москва в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.

Глава государства также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил Министерству обороны России и «Росатому» обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.

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