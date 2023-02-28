Посол Антонов объяснил, как США нарушают процедуры ДСНВ

«Следуя не согласованной с Россией процедуре, (Вашингтон) объявляет пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи», — заявил он журналистам.
Дипломат добавил, что США так и не позволили российским инспекторам удостовериться в результатах проведенного «переоборудования», и подчеркнул, что Вашингтон многие годы существенно нарушает центральные положения договора.
Антонов призвал США пересмотреть агрессивную антироссийскую политику, чтобы создать условия для возвращения к полноценному функционированию ДСНВ. Пока Штаты «не готовы даже к символическим позитивным жестам в этом отношении», констатировал дипломат.
Владимир Путин 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Москва в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.
Глава государства также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. В связи с этим Путин поручил Министерству обороны России и «Росатому» обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если испытания первыми проведут американцы.