Путин поручил ФСБ усилить контрразведку

«Необходимо в целом усилить линию контрразведки, ведь западные спецслужбы традиционно всегда активно работали против России, а сейчас они бросили против нас дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы. Нам нужно соответствующим образом на это реагировать», — сказал Владимир Путин. Он дополнил, что российско-украинская граница должна находиться под особым контролем пограничной службы ФСБ.
Путин добавил, что задача погранслужбы — поставить заслон на пути диверсионных групп и пресекать попытки незаконного ввоза оружия и боеприпасов в Россию.
Президент подчеркнул, что нужно пресекать и выявлять деятельность тех, кто пытается расколоть российское общество, «использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию». «Сейчас попытки, конечно, наиболее активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», — сказал он.
Владимир Путин также поручил ФСБ усилить контроль за выполнением гособоронзаказа и обеспечением войск, которые участвуют в военных действиях на Украине. Путин призвал ФСБ незамедлительно реагировать на факты незаконного использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели.
Путин потребовал пресекать использование интернета и соцсетей для вовлечения молодежи в экстремистские действия. Он также назвал молодежь «наиболее уязвимой категорией», которая может попасть под влияние экстремистов. «Разумеется, должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды и идеологии терроризма и экстремизма, кто пытается вовлечь в террористические группировки наших граждан», — сказал он.