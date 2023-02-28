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22:16 (мск), источник: ТАСС

Reuters: Украина официально предложила ООН и Турции продлить зерновую сделку

ЛОНДОН, 28 февраля. /ТАСС/. Украина направила ООН и Турции предложение о продлении зерновой сделки, которая истекает в середине марта. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Источник: Reuters

«Мы направили письмо с просьбой начать решение вопроса о продлении сделки, так как 18 марта наступит уже совсем скоро, но пока не получили никакого ответа», — приводит слова чиновника Reuters.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявлял о том, что Киев намерен направить официальное предложение о продление сделки, причем не на 120 дней, а «по меньшей мере на год». Он обосновал это тем, что «украинский и мировой сельскохозяйственные рынки должны иметь возможность составлять планы на объемы экспорта в долгосрочной перспективе».

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В ноябре 2022 года зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок действия договоренностей истекает в марте.

Российские власти неоднократно указывали на неисполнение некоторых пунктов сделки, в том числе договоренности о том, что зерно должно идти преимущественно в беднейшие страны. Они также обращали внимание, что создаются препятствия для поставок удобрений и продовольствия из РФ на мировой рынок.

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