Reuters: Украина официально предложила ООН и Турции продлить зерновую сделку

«Мы направили письмо с просьбой начать решение вопроса о продлении сделки, так как 18 марта наступит уже совсем скоро, но пока не получили никакого ответа», — приводит слова чиновника Reuters.
Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявлял о том, что Киев намерен направить официальное предложение о продление сделки, причем не на 120 дней, а «по меньшей мере на год». Он обосновал это тем, что «украинский и мировой сельскохозяйственные рынки должны иметь возможность составлять планы на объемы экспорта в долгосрочной перспективе».
Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В ноябре 2022 года зерновая сделка была продлена еще на 120 дней, срок действия договоренностей истекает в марте.
Российские власти неоднократно указывали на неисполнение некоторых пунктов сделки, в том числе договоренности о том, что зерно должно идти преимущественно в беднейшие страны. Они также обращали внимание, что создаются препятствия для поставок удобрений и продовольствия из РФ на мировой рынок.