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01:19 (мск), источник: РБК

Вучич заявил о готовности обсуждать мирный план ЕС без признания Косово

Сербия готова работать над планом Евросоюза по нормализации отношений с Косово, но исключает признание республики и ее вступление в ООН, заявил Вучич. По его словам, Брюссель пригрозил Белграду изоляцией в случае отказа от плана.

Источник: Reuters

Сербские власти готовы обсуждать предложенное Евросоюзом соглашение о пути к нормализации отношений между Белградом и Приштиной, но исключают признание независимости Косово и выступают против вступления республики в ООН. Об этом журналистам сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает Novosti.rs.

Сербия готова работать над выполнением многих положений из плана, но мы четко озвучили одно большое возражение. Именно это я сказал [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону и [канцлеру ФРГ Олафу] Шольцу в Мюнхене и всем мировым лидерам. О взаимном признании и вступлении Косово в ООН не может быть и речи.

Александр Вучич
президент Сербии

По словам Вучича, на встрече с европейскими лидерами сербской стороне не предоставили возможностей внести какие-либо замечания к плану, но предупредили, что если Белград не примет его, это остановит процесс интеграции Сербии в ЕС. «Я должен напомнить вам, что это будет означать вывод инвестиций. Они также пригрозили рядом других мер, в том числе тем, что Сербия станет изгоем, изолированной от мира», — утверждает он. Вучич усомнился в том, что Приштине выставили аналогичное требование.

План Евросоюза был опубликован 27 февраля, в нем 11 статей. В документе говорится, что Белград и Приштина будут «развивать нормальные, добрососедские отношения друг с другом на основе равноправия», признают документы и национальные символы, не будут блокировать путь друг друга в Евросоюз, а Сербия не помешает членству Косово в какой-либо международной организации. Обе стороны также должны «обеспечить надлежащий уровень самоуправления для сербской общины в Косово».

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после встречи с Вучичем и премьером Косово Альбином Курти сообщил, что они поддержали предложения ЕС, но потребуются дополнительные переговоры, чтобы определить конкретные условия его реализации. Новая встреча пройдет в марте, а пока лидеры договорились «воздерживаться от любых несогласованных действий, которые могут привести к возобновлению напряженности на местах и сорвать эти переговоры», сказал Боррель.

После переговоров Вучич заявил: «Я надеялся, что мы сможем договориться о каких-то компромиссах, но господин Курти не был к этому готов». По его словам, каких-либо обсуждений о том, как реализовать план ЕС, не было, передает AP. Курти, со своей стороны, сказал, что оба лидера приняли текст, но «сербская сторона не была готова его подписать».

Наталия Анисимова

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