Мощное северное сияние над Ленобластью попало на фото Красочными кадрами поделились очевидцы природного явления
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
Главное
Спецоперация на Украине
10:18 (мск), источник: Life.ru

В Казахстане предложили избавиться от советских названий регионов

Глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил переименовать некоторые регионы в стране, которые получили названия в советское время. С такой инициативой он выступил на республиканской научно-практической конференции в городе Жезказган, сообщает портал Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

«Когда область создавалась, были предложения назвать её Центрально-Казахстанской областью. Однако глава государства Касым-Жомарт Токаев принял справедливое и историческое решение — назвать её областью Улытау. Не только Улытау, но и области Жетысу и Абай были названы в честь казахских священных земель и великой личности», — подчеркнул Абдыгалиулы.

По его словам, ещё с времён СССР была традиция давать областям административные названия, и такие регионы существуют по сей день. Поэтому, подчеркнул Абдыгалиулы, нужно именовать их в честь священных земель с тысячелетней историей. Так, он предложил переименовать Западно-Казахстанскую область в Акжайык, Восточно-Казахстанскую — в Алтай, Северо-Казахстанскую — в Казалжар, а Павлодарскую — в область Баянауыл.

«Это, безусловно, вдохновит всех жителей страны», — уверен Абдыгалиулы.

Ранее Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке военной техники на Украину. В ведомстве отметили, что эти данные «не соответствуют действительности».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Какие инфекции могли оказаться виновниками трагедии Костомарова
С 1 марта появятся новые штрафы, доплаты и компенсации: Какие разрешения и
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта