«Когда область создавалась, были предложения назвать её Центрально-Казахстанской областью. Однако глава государства Касым-Жомарт Токаев принял справедливое и историческое решение — назвать её областью Улытау. Не только Улытау, но и области Жетысу и Абай были названы в честь казахских священных земель и великой личности», — подчеркнул Абдыгалиулы.
По его словам, ещё с времён СССР была традиция давать областям административные названия, и такие регионы существуют по сей день. Поэтому, подчеркнул Абдыгалиулы, нужно именовать их в честь священных земель с тысячелетней историей. Так, он предложил переименовать Западно-Казахстанскую область в Акжайык, Восточно-Казахстанскую — в Алтай, Северо-Казахстанскую — в Казалжар, а Павлодарскую — в область Баянауыл.
«Это, безусловно, вдохновит всех жителей страны», — уверен Абдыгалиулы.
Ранее Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке военной техники на Украину. В ведомстве отметили, что эти данные «не соответствуют действительности».