14:34 (мск), источник: ТАСС
Сайт «Миротворец» включил в свою базу журналиста NBC за репортаж из Крыма
В частности, Кира Симмонса обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».
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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Экстремистский сайт «Миротворец» включил в свою базу журналиста американской телекомпании NBC Кира Симмонса, снявшего репортаж в Крыму.
Сайт разместил фотографию, личные данные журналиста, сведения о его профессиональной деятельности и опубликовал скриншоты публикаций о поездке корреспондента в Крым и его беседах с местными жителями, в которых они заявляли, что являются русскими и готовы защищать полуостров в случае нападения Украины. «Миротворец» обвинил журналиста в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «сознательном нарушении государственной границы Украины», «участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины», а также в «попытках легализации оккупации» Крыма.
Центр «Миротворец», как говорится на сайте, «просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений».
Сюжет из Крыма вышел в эфир телеканала NBC во вторник. В репортаже отмечается, что корреспонденты телеканала прибыли в Крым на поезде по Керченскому мосту, который, по их словам, уже полностью восстановлен. В Крыму корреспонденты могли свободно передвигаться и беседовать с людьми, заявлявшими, что в случае нападения Украины «будут защищаться» и «все равно отстоят Севастополь».
После этого официальный представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что компетентные органы Украины намерены выяснить, при каких обстоятельствах журналисты NBC сняли репортаж в Крыму. Он напомнил, что за посещение Крыма иностранцам может быть запрещен въезд на территорию Украины.
Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года и к весне 2021 года включал собранные незаконным образом личные данные более чем 240 тыс. граждан разных стран, объявленных «врагами Украины». Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт был создан для проведения зачисток от оппозиционных политических деятелей и журналистов и представляет собой грубое нарушение властями Украины Европейской конвенции по правам человека.