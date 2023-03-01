14:13 (мск), источник: ТАСС
Минобороны заявило о предотвращении атаки беспилотников ВСУ на объекты Крыма
Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников, отметили в ведомстве.
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МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ предотвратили попытку проведения Киевом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено», — заявил он.