Американская разведка представила доклад по «гаванскому синдрому»

«Таинственная хворь, известная как “гаванский синдром”, не была результатом действий какого-либо иностранного противника», — приводится в публикации вывод разведки.
Газета цитирует неназванный источник в спецслужбах, которых сообщил об отсутствии каких-либо разведданных, указывающих на то, что зарубежные лидеры, в том числе российские, что-либо знали или санкционировали атаки на американские персонал, способные объяснить симптомы.
США больше пяти лет бьются над загадкой «аномальных инцидентов со здоровьем», которые были впервые зафиксированы у дипломатов на Кубе и повторялись потом в других точках планеты, но пока ни на кого не возложили за них ответственности.
Проявления «гаванского синдрома» — головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом — впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Ульяма Бернса, от «гаванского синдрома» в общей сложности пострадали несколько сот человек.