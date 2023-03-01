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20:02 (мск), источник: © РИА Новости

Американская разведка представила доклад по «гаванскому синдрому»

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Разведсообщество США пришло к выводу, что «гаванский синдром» у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями «иностранных противников», включая Россию, сообщила газета Washington Post со ссылкой на доклад.

Источник: Reuters

«Таинственная хворь, известная как “гаванский синдром”, не была результатом действий какого-либо иностранного противника», — приводится в публикации вывод разведки.

Газета цитирует неназванный источник в спецслужбах, которых сообщил об отсутствии каких-либо разведданных, указывающих на то, что зарубежные лидеры, в том числе российские, что-либо знали или санкционировали атаки на американские персонал, способные объяснить симптомы.

США больше пяти лет бьются над загадкой «аномальных инцидентов со здоровьем», которые были впервые зафиксированы у дипломатов на Кубе и повторялись потом в других точках планеты, но пока ни на кого не возложили за них ответственности.

Проявления «гаванского синдрома» — головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом — впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Ульяма Бернса, от «гаванского синдрома» в общей сложности пострадали несколько сот человек.

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