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01:52 (мск), источник: РБК

Министр армии США заявила, что конфликт на Украине разрешится «сам собой»

Конфликт на Украине может разрешиться сам собой в «ближайшие год или два», считает министр армии США Кристин Вормут.

Источник: Reuters

«Хотя я думаю, что война на Украине разрешится сама собой в ближайшие год или два, я думаю, мы должны очень серьезно подумать и быть очень обеспокоены вероятностью того, что [президент России Владимир] Путин снова попытается занять территорию Украины», — сказала Вормут.

Она также отметила, что Россия сохраняет в своем активе большую часть возможностей Военно-воздушных сил, Военно-морского флота и киберподразделений.

Осенью прошлого года президент Джо Байден назвал единственным условием для завершения конфликта вывод российских войск с Украины. «Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока Путин не уйдет с Украины», — пояснил он. На этом условии настаивает и президент Украины Владимир Зеленский. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в конце февраля не исключил, что военные действия на Украине «закончатся какими-то переговорами».

Путин в конце декабря прошлого года заявлял о стремлении Москвы разрешить конфликт «чем быстрее, тем лучше». В Кремле утверждали, что для этого «достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона».

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