Байден распорядился расширить выпуск компонентов гиперзвуковых ракет

«Обеспечение надежной, устойчивой и конкурентоспособной отечественной оборонно-промышленной базы, обладающей возможностями, потенциалом и рабочей силой для выполнения гиперзвуковой боевой задачи, имеет важное значение для нашей национальной безопасности», — говорится в документе.
В своем распоряжении Байден воспользовался имеющимися у него чрезвычайными полномочиями, чтобы обязать американский военно-промышленный комплекс расширить производство компонентов.
5 февраля США запросили у Японии разрешение разместить на их территории гиперзвуковое оружие большой дальности, а также крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk для противостояния с Китаем. По информации газеты Sankei Shimbun, новое японское правительство в обозримом будущем может начать полномасштабные переговоры насчет принятия этого предложения. Кроме того, неизвестно, какой тип вооружений страны планируют разместить и в каких количествах.
В ответ на это 10 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет следить за планами США по размещению в Японии гиперзвуковых ракет. Она отметила, что начало их осуществления будет означать для России качественное изменение региональной ситуации в области безопасности, которое будет иметь проекцию и на глобальную стратегическую стабильность.
30 января в министерстве обороны США сообщили об успешном тестовом полете гиперзвуковой ракеты разработки компании Lockheed Martin. Пуск стал финальным тестовым полетом проекта гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC), которое ВВС США проводили совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA).