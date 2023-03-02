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03:02 (мск), источник: Известия

Порог беспошлинной торговли просят оставить в размере €1000

Союз потребителей России обратился к вице-премьеру Алексею Оверчуку с инициативой сохранить порог беспошлинной торговли на отметке в €1000 и 31 кг. Об этом говорится в письме зампреду правительства, с которым ознакомились «Известия».

Источник: РИА "Новости"

Такая мера позволит поддержать потребителей, поскольку иностранные бренды покинули страну либо приостановили работу. С 1 апреля порог должен упасть до €200 — это означает, что россиянам при превышении лимита придется платить за купленные за рубежом товары не менее €2 евро за 1 кг.

До 2019-го порог беспошлинной торговли в ЕАЭС, включая Россию, составлял €1000 и 31 кг, с тех пор его последовательно снижали. В апреле 2022 года Совет Евразийской комиссии временно вернул отсечку к значению €1000.

Благодаря этому решению потребительский рынок наполнился иностранными товарами, отметили общественники в своем письме. Зарубежные онлайн-торговцы в условиях санкций смогли удовлетворить спрос российских покупателей.

Общественники привели данные ФТС, согласно которым россияне при норме в €200 покупали в зарубежных интернет-магазинах в основном товары дешевле €20. Такие приобретения не подпадали под таможенные платежи. А вот с мелкой бытовой техникой, планшетами и смартфонами ситуация другая: приобретая эту продукцию, люди превышали порог и платили сборы.

Если отсечка вернется к €200, то граждан ждут дополнительные траты, поскольку такие товары не производят на территории ЕАЭС. Тем более из-за ограничительных мер продукцию уже сложно ввезти в Россию.

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