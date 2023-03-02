В Минцифры предложили включить электронные книги в «Пушкинскую карту»

В ассортимент предлагают добавить произведения классической и современной литературы, которая была бы интересна молодежи.
«В случае включения книг в программу их ассортимент, доступный для покупки по карте, вероятно, будет модерироваться», ― сказал Григорьев.
В Министерстве культуры подчеркнули, что в настоящий момент ведется проработка этой инициативы.
В конце января стало известно, что в задачи государственной культурной политики России включили формирование госзаказа на создание произведений литературы и искусства. Они должны ставить целью сохранять и популяризовать традиционные российские ценности.
Всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» была инициирована президентом России Владимиром Путиным. Она стартовала в сентябре 2021 года. Подать заявку на получение карты можно в мобильном приложении «Госуслуги Культура» при наличии учетной записи на портале «Госуслуги».