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03:54 (мск), источник: Известия

В Минцифры предложили включить электронные книги в «Пушкинскую карту»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обсуждает с Министерством культуры идею включения в программу «Пушкинской карты» электронных книг. Об этом в среду, 1 марта, заявил глава департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев.

Источник: Известия

В ассортимент предлагают добавить произведения классической и современной литературы, которая была бы интересна молодежи.

«В случае включения книг в программу их ассортимент, доступный для покупки по карте, вероятно, будет модерироваться», ― сказал Григорьев.

В Министерстве культуры подчеркнули, что в настоящий момент ведется проработка этой инициативы.

В конце января стало известно, что в задачи государственной культурной политики России включили формирование госзаказа на создание произведений литературы и искусства. Они должны ставить целью сохранять и популяризовать традиционные российские ценности.

Всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» была инициирована президентом России Владимиром Путиным. Она стартовала в сентябре 2021 года. Подать заявку на получение карты можно в мобильном приложении «Госуслуги Культура» при наличии учетной записи на портале «Госуслуги».

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