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03:36 (мск), источник: Известия

Минтранс предложил запретить таксистам работать больше 12 часов

Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления «Об утверждении требований к периоду передачи заказа легкового такси перевозчикам службами заказа легкового такси». Водители такси перестанут получать новые заказы от агрегаторов, после того как отработают 12 часов. Новая заявка будет доступна им только по завершении предыдущей поездки. Что дадут новые правила получения заказов таксистам и как это отразится на пассажирах — выясняли «Известия».

Источник: Известия

Работать без перерыва все 12 часов таксист не сможет: не позднее чем через пять часов после начала смены он должен будет сделать перерыв. В противном случае, согласно проекту постановления, получение им заказов будет временно приостановлено. Количество и продолжительность таких перерывов определит сам таксист.

Предполагается, что агрегаторы, которые осуществляют свою деятельность через интернет, должны рассчитывать время, после которого они приостановят или прекратят передачу заказов, на основании данных о начале работы, поступающим им от самих водителей.

Эксперты и агрегаторы такси отмечают, что инициатива Минтранса, связанная с ограничением времени работы таксистов, направлена на безопасность как перевозчиков, так и пассажиров. Однако признают, что техническая сторона этого вопроса требует доработки.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что многие водители такси подключены к разным агрегаторам, поэтому, исчерпав лимит времени работы у одной службы заказа, таксист может просто переключиться на другую.

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