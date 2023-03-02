03:36 (мск), источник: Известия
Минтранс предложил запретить таксистам работать больше 12 часов
Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления «Об утверждении требований к периоду передачи заказа легкового такси перевозчикам службами заказа легкового такси». Водители такси перестанут получать новые заказы от агрегаторов, после того как отработают 12 часов. Новая заявка будет доступна им только по завершении предыдущей поездки. Что дадут новые правила получения заказов таксистам и как это отразится на пассажирах — выясняли «Известия».