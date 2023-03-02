Семьям погибших военных предложили оплачивать проезд на отдых

Имеется в виду предоставление бесплатного проезда на любом виде транспорта, за исключением такси, к месту проведения их отпуска — один раз в году. Сейчас, согласно закону, такие билеты полагаются военным и их родственникам, но если первые погибают, то семья такого права лишается, сказал депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев.
Инициативу поддерживают в «Единой России», а также во фракциях «Справедливая Россия» и «Новые люди».
«Все инициативы о поддержке семей наших героев должны самым внимательным образом рассматриваться», — отметил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виктор Зубарев.
Реализация такой меры может положительным образом отразиться на развитии внутреннего туризма в стране, считают опрошенные «Известиями» эксперты.