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04:39 (мск), источник: Известия

Семьям погибших военных предложили оплачивать проезд на отдых

Семьям погибших военных, в том числе мобилизованных, а также сотрудников внутренних дел планируют дать право на льготу. Такую законодательную инициативу в нижнюю палату намерена внести фракция ЛДПР. В настоящий момент документ направлен на отзыв в правительство РФ.

Источник: Известия

Имеется в виду предоставление бесплатного проезда на любом виде транспорта, за исключением такси, к месту проведения их отпуска — один раз в году. Сейчас, согласно закону, такие билеты полагаются военным и их родственникам, но если первые погибают, то семья такого права лишается, сказал депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев.

Инициативу поддерживают в «Единой России», а также во фракциях «Справедливая Россия» и «Новые люди».

«Все инициативы о поддержке семей наших героев должны самым внимательным образом рассматриваться», — отметил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виктор Зубарев.

Реализация такой меры может положительным образом отразиться на развитии внутреннего туризма в стране, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

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