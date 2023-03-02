Минэкономразвития хочет снять ограничение на финансирование НКО

В законопроекте, с которым ознакомились «Известия», предлагается отказаться от требования о том, что собственник целевого капитала может осуществлять только деятельность, указанную в специальном перечне, — его еще в 2007 году утвердило правительство. В него входят, в частности, издание книг и брошюр, проведение научных испытаний, оказание образовательных услуг.
Существующее ограничение, указано в пояснительной записке, заставляет НКО отказываться от предоставления «попутных» услуг, а также препятствует формированию целевого капитала у НКО.
Согласно справке Минэкономразвития, всего в России в сфере социальной помощи организаций с целевым капиталом 18, в благотворительности — 12. Всего же таких организаций в России более 220, половина из которых при вузах.
Целевой капитал (эндаумент) есть, например, у крупных российских благотворительных фондов AdVita и «Вера», вузов — Европейского университета, МГИМО, МФТИ, СПбГУ, «Сколтеха», музеев — Эрмитажа и Третьяковской галереи.
Предлагаемые Минэкономразвития поправки в закон должны снять избыточную регуляторную нагрузку на НКО и дать им возможность формировать целевые капиталы внутри организации. В итоге число таких организаций может начать расти.
Ведомство указывает, что ограничительный перечень потерял свою актуальность. В нем нет, например, ничего, связанного с экологической деятельностью. В итоге ни у одной НКО, которая работает в сфере охраны природы, нет целевого капитала. Та же ситуация и с НКО, которые оказывают своим благополучателям правовую поддержку.