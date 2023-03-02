Постпред России объяснил задержку консультаций по ЗАЭС реакцией Украины

«Консультации по созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС пробуксовывают», — сказал он.
Российская сторона, по словам дипломата, «сразу же включилась в работу» после визита представителей МАГАТЭ в Москву, и практически выполнила «свою часть работы». «Украинская сторона до сих пор не удосужилась представить внятную реакцию и явно ведет дело к бесконечному затягиванию этого процесса», — заявил Ульянов.
Стороны «гипотетически» могут прийти к заключению соглашения, но оснований для «избыточно оптимистических прогнозов» по защитной зоне у станции нет, полагает постпред.
В октябре Гросси ездил в Москву и Киев, где встречался с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. После визитов он заявил, что в ходе «интенсивных консультаций» с Москвой и Киевом удалось «приблизиться» к установлению защитной зоны вокруг АЭС.
Впоследствии консультации продолжались. В декабре генеральный директор МАГАТЭ заявил о намерении включить в соглашение по защите АЭС пункт об отводе вооружений с ее территории по просьбе Киева. Стороны, по словам Гросси, согласились не обстреливать станцию и не вести огонь с ее территории, а Россия была «не против соглашения и принципа защиты станции».
В конце месяца Гросси вновь приехал в Россию, чтобы обсудить создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Ульянов тогда говорил, что процесс идет «ни шатко, ни валко». Поездка Гросси в Москву не принесла видимого результата. В начале февраля постпред сообщил, что переговоры застопорились, и обвинил Киев в игнорировании предложений России и МАГАТЭ.
В начале февраля российский МИД объявил о новом визите Гросси в Москву. Ульянов тогда заявил о «неких новых идеях» по защитной зоне в районе ЗАЭС, возникших у гендиректора МАГАТЭ. Российская сторона собирается прояснить детали и выяснить, «в какой мере они отвечают интересам дела», отмечал дипломат.
Гросси 9 февраля посетил Москву в третий раз и провел переговоры с руководством «Росатома». В состав госкорпорации входит концерн «Росэнергоатом», который является оператором российских атомных станций.