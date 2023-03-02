10:22 (мск), источник: © РИА Новости
Лавров рассказал о планах развития сотрудничества с Китаем
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — РИА Новости. Россия и Китай имеют далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В начале первой личной встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом на полях G20 Лавров еще раз поздравил китайского министра с назначением на этот пост, выразив уверенность, что тот обеспечит «преемственность и поступательное продвижение по всем направлениям, согласованным лидерами, в том числе торгово-экономической, культурной сферах».
«У нас весьма далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, и конечно, насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая роль России и Китая в качестве стабилизирующего фактора системы международных отношений», — добавил Лавров.