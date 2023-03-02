Ученые планируют создать компьютер на человеческих нейронах Участники научной коллаборации уже провели первые опыты по использованию культур нейронов для решения вычислительных задач
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
Главное
Спецоперация на Украине
10:22 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров рассказал о планах развития сотрудничества с Китаем

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — РИА Новости. Россия и Китай имеют далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

В начале первой личной встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом на полях G20 Лавров еще раз поздравил китайского министра с назначением на этот пост, выразив уверенность, что тот обеспечит «преемственность и поступательное продвижение по всем направлениям, согласованным лидерами, в том числе торгово-экономической, культурной сферах».

«У нас весьма далекоидущие планы развития двустороннего взаимодействия, и конечно, насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая роль России и Китая в качестве стабилизирующего фактора системы международных отношений», — добавил Лавров.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Британцы предрекли поражение Украины после слов Зеленского об Артемовске
Шаг в пропасть. Что западные спецслужбы готовят на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия