Гибель морских ежей приведет к уничтожению рифов Карибского моря Уже дважды в истории популяция животных сокращалась более, чем на 90%, что приводило к неприятным последствиям
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
28Победители премии Sony World Photography Awards 2023
Главное
Спецоперация на Украине
11:01 (мск), источник: ТАСС

Постпред КНР в ЕС считает, что США разжигают конфликт на Украине

Как отметил Фу Цун, пока продолжается украинский конфликт, он будет помогать Соединенным Штатам в их политике ослабления России, контроля над Европой и сдерживания Китая.

Источник: AP 2022

ПЕКИН, 2 марта. /ТАСС/. Вашингтон способствует продолжению украинского кризиса, потому что США являются главным бенефициаром затяжного конфликта. Такое мнение выразил в четверг в интервью китайской газете Global Times постоянный представитель КНР при ЕС Фу Цун.

«Кто-то разжигает огонь [этого конфликта]. На мой взгляд, самым большим “вымогателем” за кулисами являются США, и они же — самый большой бенефициар. Пока продолжается украинский конфликт, он будет помогать США в их политике ослабления России, контроля над Европой и сдерживания Китая. Американская военная промышленность сможет разбогатеть [на этом]», — сказал Фу Цун.

По его словам, «любая война заканчивается за столом переговоров». «Однако я думаю, что у сторон нет желания вести мирные переговоры, поэтому я пессимистично отношусь к их началу в краткосрочной перспективе. Но я верю, что через какое-то время они, наконец, сядут за стол переговоров», — отметил Фу Цун.

Он заявил, что Китай не будет занимать чью-либо сторону в конфликте, а будет лишь способствовать мирным переговорам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В СВО впервые в мире состоялось применение этого оружия в боевых условиях: что известно о результатах
Как находят и возвращают домой останки героев Сталинградской битвы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта