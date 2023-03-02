13:34 (мск), источник: ТАСС
США намерены оказывать давление на Россию в сфере борьбы с хакерами
По словам сотрудника администрации США высокого ранга, Вашингтон не нацелен на сотрудничество с Москвой.
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ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Администрация США в сфере борьбы с киберпреступностью нацелена не на сотрудничество с Россией, а на оказание на нее давления совместно с коалицией других государств. Об этом заявил в среду сотрудник администрации США высокого ранга на спецбрифинге, посвященном американской стратегии по обеспечению кибербезопасности.
На брифинге был задан вопрос, будет ли администрация США пытаться взаимодействовать с Россией по вопросам, касающимся выработки норм в киберсфере и уголовного преследования киберпреступников. Как ответил представитель администрации, подход Вашингтона состоит в том, чтобы «сосредоточить внимание на региональных партнерах по всему миру, чтобы сформировать коалицию, которая может оказывать давление на Россию и на других вредоносных акторов, чтобы они изменили свои действия».
«Я считаю, что в течение последнего годы мы видели некоторые успехи в поддержании этой коалиции. И мы также надеемся, что Россия поймет, каковы последствия вредоносной деятельности в киберпространстве, и далее будет сдержанна», — добавил данный представитель.
«У нас есть проблема с тем, что Россия фактически выступает в роли тихой гавани для киберпреступности. А применение вирусов-вымогателей является ключевой проблемой из тех, с которыми мы сегодня сталкиваемся», — заявил другой сотрудник администрации США высокого ранга. Как он констатировал, согласно стратегии США по обеспечению кибербезопасности, если «система уголовного правосудия не может сама решить данную проблему», следует «обратиться к другим элементам государственной власти для реагирования на угрозу». Как пояснили на брифинге, речь идет о введении санкций Минфином США и Госдепартаментом, а также о задержании по запросу Вашингтона в других государствах лиц, обвиняемых американской стороной в киберпреступлениях.
«Мы хотим уменьшить ту часть земной поверхности, на которой люди могут безнаказанно осуществлять вредоносные действия в киберпространстве, а также оказать давление на них, сделать их жизнь менее приятной, — добавил представитель властей США. — И если преступник может жить только в России и не может выезжать за пределы границ этой страны, то, может быть, это создаст какой-то сдерживающий эффект».
Сотрудник добавил, что США хотят «объединить страны из числа единомышленников, которые бы могли избрать одинаковый подход» по данному вопросу. По его словам, Вашингтон рассчитывает «оказать давление во всех сферах, в том числе в дипломатической, на страны, которые не следуют согласованным нормам» в киберпространстве.
Позиция России
Как заявил в феврале посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, утверждения властей США о том, что РФ якобы является тихой гаванью для киберпреступников, лживы и безответственны. Он отметил, что «Россия всегда подчеркивала, что победить цифровой криминал возможно лишь сообща», и напомнил, что проведенная спецслужбами РФ по запросу США в январе 2022 года операция по нейтрализации членов крупной хакерской группировки «продемонстрировала готовность российской стороны взаимодействовать с Соединенными Штатами в сфере кибербезопасности», однако «Вашингтон заморозил профильный диалог в формате Кремль — Белый дом».
Дипломат отметил, что РФ в 2022 году «подверглась беспрецедентным внешним кибератакам» и были «отражены порядка 50 тыс. хакерских нападений», большинство из которых «осуществлялось с территории США». В связи с этим, по его словам, «возникает справедливый вопрос: может быть, это Соединенные Штаты являются тем самым “пристанищем” для киберкриминала».