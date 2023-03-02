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Диверсия в Брянской области
14:04 (мск), источник: RTVi

В офисе Зеленского назвали «классической провокацией» информацию об украинских диверсантах в России

Информация о том, что на территорию России проникла украинская диверсионная группа — «классическая провокация».

Источник: AP 2022

Об этом написал в своем твиттере советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, это «совершенно сознательная» провокация. Он считает, что Россия «хочет испугать своих».

«Между тем партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан», — заключил Подоляк.

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