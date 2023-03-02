14:04 (мск), источник: RTVi
В офисе Зеленского назвали «классической провокацией» информацию об украинских диверсантах в России
Информация о том, что на территорию России проникла украинская диверсионная группа — «классическая провокация».
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Об этом написал в своем твиттере советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его мнению, это «совершенно сознательная» провокация. Он считает, что Россия «хочет испугать своих».
«Между тем партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан», — заключил Подоляк.