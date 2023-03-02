Гибель морских ежей приведет к уничтожению рифов Карибского моря Уже дважды в истории популяция животных сокращалась более, чем на 90%, что приводило к неприятным последствиям
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
14Выбраны лучшие подводные снимки года
14:36 (мск), источник: Ведомости

Госдума приняла поправки о наказании за дискредитацию участников спецоперации

В Государственной думе приняли во втором чтении поправки о лишении свободы за дискредитацию участников спецоперации, а также за фейки о добровольцах. Это следует из думской электронной базы.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Согласно проекту закона, за фейки о любых участниках военной операции на Украине будет предусмотрена ответственность до 15 лет лишения свободы, если они повлекли тяжкие последствия. Также законопроект предусматривает штраф до 5 млн руб. или наказание принудительными работами до 5 лет.

В случае принятия закона будут внесены изменения в ст. 280.3 и 207.3 УК РФ, а также 13.3.3 Кодекса об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Третье чтение законопроекта пройдет 14 марта.

1 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о внесении законопроекта в парламент. В тот же день комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект о наказании за дискредитацию участников военной операции.

Соответствующие поправки были разработаны по поручению Володина в начале февраля. В конце января к Володину с просьбой запретить дискредитацию и фейки об участвующих в СВО обратился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По словам предпринимателя, вся страна «гордится своими защитниками, но есть отдельные средства массовой информации, блогеры и Telegram-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев».

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Спад ВВП в январе замедлился на фоне роста госрасходов и строительства
Исключенный из ЛДПР Александр Шерин стал претендентом на мандат в гордуме Рязани по партсписку
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдумазакон