СМИ: Блинкен попросил Лаврова пересмотреть решение по ДСНВ

По информации СМИ, в ходе разговора Энтони Блинкен также заявил Сергею Лаврову, что США продолжат поддерживать Украину в военных действиях. Кроме этого, он призвал Россию освободить осужденного за шпионаж американца Пола Уилана.
Источники агентств отказались прокомментировать реакцию Сергея Лаврова на разговор с Энтони Блинкеном. По их словам, Блинкен не думает, что в результате беседы Россия как-то изменит свою тактику.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила их разговор. По ее словам, встречу запросила американская сторона.
«Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии “двадцатки” Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и т. д. не было», — сказала она журналистам (цитата по «РИА Новости»).
О просьбе Блинкена по ДСНВ представитель российского МИДа ничего не сказала.
Президент России Владимир Путин анонсировал решение приостановить участие России в ДСНВ в послании Федеральному собранию 21 февраля, 22 февраля решение утвердили в Госдуме и Совфеде. 28 февраля Путин подписал соответствующий закон. В Госдепартаменте США говорили, что готовы к встрече консультативной комиссии в рамках ДСНВ. Там также называли исполнение договора первостепенно важной задачей.