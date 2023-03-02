Власти Воронежской области официально запретили использование беспилотников

«В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Воронежской области постановляю: ввести ограничения в виде запрета использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории Воронежской области», — говорится в сообщении.
Исключения составят беспилотники, которые используются предприятиями и организациями топливно-энергетической сферы и коммунального комплекса, а также органами власти. Ограничения будут действовать до отмены в регионе режима среднего уровня реагирования, введенного 19 октября 2022 г.
20 января Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что «поддержал решение коллег запретить полеты над территорией Воронежской области» гражданских беспилотников. 10 января использование дронов запретили в Северной Осетии, а в конце декабря 2022 г. такие меры ввели в Калужской и Волгоградской областях, в Приморье и др.
В октябре прошлого года указом президента России Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах — в Крыму, Севастополе, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Некоторые из них регулярно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые используют боевые беспилотники. В присоединенных к России в сентябре 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение.