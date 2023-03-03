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00:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Собственникам квартир хотят запретить менять управляющую компанию чаще раза в год

В четверг Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий запрет на смену собственниками квартир управляющей компании (УК) в одностороннем порядке в течение года после заключения с ней договора — за исключением случаев, когда организация нарушила его условия. Предполагается, что это «повысит внимательность» собственников при выборе УК и поспособствует борьбе с недобросовестной конкуренцией на рынке. Юристы, впрочем, отмечают, что эти проблемы не должны решаться за счет ограничения прав собственников жилья, а практический смысл нормы вызывает сомнения в силу того, что найти в деятельности УК нарушения зачастую не составляет труда.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Жилищном кодексе планируется записать, что граждане решением общего собрания собственников могут в одностороннем порядке отказаться от договора с УК лишь по истечении года после его заключения (то есть минимального срока, на который в принципе может быть заключен такой договор).

Законопроект об этом, подготовленный группой депутатов «Единой России», в четверг прошел первое чтение в Госдуме. Не распространяется такой «ограничительный период» на ситуации, когда УК допустила нарушения. В этом случае остается возможность досрочного и одностороннего расторжения договора собственниками жилья.

Мера позиционируется как способ борьбы с недобросовестной конкуренцией управляющих компаний.

Сейчас, говорится в пояснительной записке, «положения Жилищного кодекса позволяют в любой момент на основании волеизъявления собственников сменить УК, часто в этих целях протоколы общего собрания фальсифицируются, и жильцы узнают о смене компании “де-факто”».

По мнению авторов проекта, это является «главной проблемой» на рынке — дома, в которые вложены инвестиционные средства одной УК и проведена работа по управлению, становятся завидными объектами для рейдерских захватов недобросовестными компаниями, что приводит к появлению двойных платежных документов. Кроме того, предполагается, что новая норма повысит «внимательность и ответственность собственников при выборе и смене УК».

Как следует из заключения комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, возможность сменить УК до истечения года со дня заключения договора влечет «отсутствие заинтересованности у управляющей организации» в повышении качества работ и расширения их перечня.

В правительстве инициативу поддержали с оговоркой, что применение предложенных законопроектом положений, по сути, «приведет к неправомерному ограничению собственников в возможности выбора и изменения способа управления многоквартирным домом в случае добросовестного выполнения УК договора».

Как отмечает заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов, сейчас судебная практика складывается таким образом, что собственники вправе отказаться от услуг УК даже в отсутствие нарушений с ее стороны. Более того, Жилищным кодексом предусмотрено, что способ управления домом может быть выбран и изменен в любое время на основании решения общего собрания.

По словам Никиты Филиппова, нормы законопроекта прямо противоречат действующим положениям ГК и ЖК и ущемляют право граждан на расторжение договора.

С другой стороны, говорит партнер Центра по работе с проблемными активами Константин Богородицкий, «обычно инициаторам смены управляющей организации не составляет труда обнаружить факты ненадлежащего исполнения договора и, соответственно, расторгнуть договор в связи с нарушением — их допускает большинство УК». Поэтому, полагает он, практический смысл в предложенной норме отсутствует. К тому же законопроект никак не повлияет на недобросовестных участников рынка. Впрочем, добавляет Никита Филиппов, эта проблема не должна решаться путем ограничения прав граждан.

Евгения Крючкова

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