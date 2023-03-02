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22:36 (мск), источник: Lenta.Ru

МИД России констатировал провал зерновой сделки

Министерство иностранных дел (МИД) России констатировало провал зерновой сделки. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

Источник: Reuters

«Вынуждены констатировать — предложенный Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года “пакет” договоренностей не работает», — говорится в заявлении. Причиной этого является саботирование западными странами меморандума Россия — ООН.

«Очевидно, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей», — добавили там.

В ведомстве призвали «прекратить разыгрывать продовольственную карту». Там отметили, что наибольшая доля зерна с Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства.

При этом для российского сельхозэкспорта «чинятся откровенные препятствия». «Запад без зазрения совести хоронит гуманитарный “пакет” Генсекретаря ООН», — заключили российские дипломаты.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва может согласиться на продолжение зерновой сделки, но для этого надо соблюдать ее условие. До этого надо начать переговоры о продлении договоренностей попросила Украина, обратившись по этому поводу к Турции и ООН.

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