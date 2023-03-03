Спутниковой инфраструктуре расписали бюджет и партнеров

«Ъ» ознакомился с «дорожной картой» «Перспективные космические системы и сервисы на период до 2030 года», подготовленной «Роскосмосом». Из нее следует, что до 2030 года власти намерены направить порядка 481 млрд руб. (из них 369,4 млрд руб. бюджетных средств и 111 млрд руб. внебюджетных) на разработку и развитие проектов, связанных с космической связью, а также спутниковыми технологиями и обработкой данных на основе спутниковых снимков.
Андрей Белоусов, первый вице-премьер, 16 января 2023 года: «Настало время по-настоящему открыть космос для российского частного бизнеса».
Среди исполнителей проекта упомянуты МФТИ (разработка аппаратуры), «Сканэкс» (развитие наземной инфраструктуры), ФГУП «Космическая связь» (технологии спутниковой связи и вещания), «Бюро 1440» (входит в «Икс Холдинг», запуск спутниковой группировки), «Газпром. Космические системы» и «Газпром СПКА», а также «Ситроникс». «Дорожная карта» была утверждена в январе, говорится на сайте правительства. В «Газпроме», «Роскосмосе», ФГУП «Космическая связь», «Сканэксе» и «Ситрониксе» не ответили «Ъ», в «Икс Холдинге» от комментариев отказались.
По данным «СПАРК-Интерфакс», «Сканэкс» принадлежит Сергею Недорослеву (34,6%), Светлане Николаевой (30%), Василию Барашкову (21,3%) и Алексею Шаронову (13,3%). Компания принимает данные со спутников на собственную сеть станций. «Бюро 1440» занимается проектом запуска низкоорбитальной спутниковой группировки связи (см. «Ъ» от 8 февраля). «Ситроникс» входит в АФК «Система», прошлым летом стало известно о планах компании вложить порядка 20 млрд руб. в разработку и запуск собственной спутниковой группировки (см. «Ъ» от 8 июня 2022 года).
Из «дорожной карты» следует, что структуры «Газпрома» и «Ситроникса» будут развивать проекты по разработке и запуску малых космических аппаратов (МКА), предназначенных для дистанционного зондирования земли.
В частности, на реализацию проектов «Газпрома» требуется 37 млрд руб. до 2030 года — для проведения исследований и конструкторских работ, а также производства спутников. Речь в том числе идет о развитии проекта высокодетальной радиолокационной съемки («Смотр-Р») и разработке, модернизации и запуске спутников «Ямал-502».
«Ситроникс», говорится в документе, вложит в свой проект 12,7 млрд руб. Компания намерена в 2025 году освоить серийный выпуск и тестирования МКА на собственных площадках, а затем заключать сервисные контракты на поставку спутниковых данных. Правительство планирует поддержать проект, обеспечив спрос на данные: на эти цели из бюджета выделят около 40 млрд руб.
ДЗЗ необходимо для получения данных о поверхности планеты путем специализированной съемки. Они необходимы, например, для фиксирования климатических изменений, навигации судов, интернета вещей и предупреждения чрезвычайных ситуаций. ДЗЗ используют, например, службы МЧС для мониторинга пожароопасных зон. В ноябре 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью ТАСС заявил, что только в 2020 году глобальный объем этого рынка составил $1,6 млрд, а к 2030 году вырастет до $5 млрд.
Данные ДЗЗ имеют и широкое коммерческое применение, говорит гендиректор «Группы Т1» Игорь Калганов.
Эту технологию, уточняет он, можно использовать для мониторинга сельхозугодий, оценки состояния крупных инфраструктурных объектов, экологического мониторинга и т. д. «Для гарантированного доступа к данным нужно наращивать национальную космическую группировку, включать в нее спутники связи и ДЗЗ в различных диапазонах, а также задействовать разные орбиты с созданием между ними лазерных каналов связи», — подчеркивает он.
«За рубежом трудно найти технологический вуз, где нет стартапов, которые планируют запустить спутники ДЗЗ или использовать технологии обработки больших объемов данных для структурирования снимков и их продажи под нужды заказчиков», — добавляет акционер «Ка-Интернета» Сергей Пехтерев.
Он отмечает, что у России есть спутники, которые обеспечивают ДЗЗ, однако они «принадлежат государству и военным и выполняют соответствующие цели, поэтому о широкой коммерческой реализации речи не идет». Собеседник «Ъ» в крупной IT-компании уточняет, что сейчас российские компании закупают зарубежные ДЗЗ-снимки, в основном это данные с китайских спутников.
Никита Королев, Вадим Красников
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