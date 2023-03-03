Аргентина денонсировала соглашение с Великобританией о Фолклендских островах

В сообщении указывается: «Аргентина сообщила о решении прекратить действие “Пакта Форадори-Данкан”, заключенного в 2016 году». Кафьеро добавил: «Я сделал это на встрече с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в ходе встречи министров иностранных дел стран Группы двадцати в Нью-Дели».
В 2016 году был подписан пакт между замглавой внешнеполитического ведомства Аргентины Карлосом Форадори и замминистром иностранных дел Великобритании Аланом Данканом. Документ подразумевает диалог между Аргентиной и Великобританией для улучшения экономической ситуации на Фолклендских островах.
Глава МИД Британии Джеймс Клеверли ответил на сообщение в Twitter. Он написал: «Фолклендские острова являются британскими. Жители островов имеют право решать свое будущее — они решили остаться заморской территорией Великобритании».
Великобритания присоединила острова в 1833 году. 200 лет они являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией.
2 апреля 1982 года началась Фолклендская война (Мальвинская война) между Аргентиной и Великобританией за две британские заморские территории в Южной Атлантике: Фолклендские острова, а также Южную Георгию и Южные Сандвичевы Острова.
Она началась с вторжения и захвата Аргентиной Фолклендских островов (Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов на следующий день) в попытке установить суверенитет, на который она претендовала.
5 апреля правительство Великобритании отправило военно-морское оперативное соединение для атаки ВМС и ВВС Аргентины перед высадкой морского десанта на территории островов. Конфликт завершился поражением Аргентины. В общей сложности во время боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.
Ни одно из государств официально не объявляло войну, хотя правительства как Великобритании, так и Аргентины утверждали, что острова являются зоной военных действий, и официально признавали, что состояние войны и боевые действия между государствами почти исключительно ограничивались территориями, ставшими предметом спора, и районом Южной Атлантики, в которой они расположены.