США описали «красные флаги» для сделок по обходу санкций против России

Ведомства призвали финансовые организации и другие компании, ведущие торговлю американской продукцией или иными товарами, на которые распространяются ограничения, быть, прежде всего, бдительными. В рекомендациях отмечается, что производители, дистрибьюторы, ресейлеры и перевозчики грузов часто обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям. Им надлежит провести дополнительную проверку, если есть признаки нарушения санкций.
Ведомства назвали «красные флаги», которые могут сигнализировать о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции:
За три недели этого года в FinCEN, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США, поступило более 100 сообщений от осведомителей, часть из которых была связана с возможными попытками банков обойти санкции против России.
Аналогичное количество ведомство получило за два предыдущих года. Как пояснял Bloomberg, это было связано с обещанием властей США вознаграждения для информаторов — они могут рассчитывать на сумму в размере от 10 до 30% от штрафа, который власти взимают за нарушение санкций.
Об увеличении внимания к соблюдению санкций против России сообщали и в руководстве Евросоюза, ограничения из десятого пакета мер были среди прочего сосредоточены на контроле за выполнением ограничений.
Как отмечал спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, у соседних России стран «внезапно появилось много новых потребностей» одновременно с падением прямого экспорта из Европы в Россию. В интервью FT он задался вопросом, не попадает ли часть импорта на российскую территорию, но не стал выдвигать обвинений, сославшись на презумпцию невиновности. По словам О'Салливана, «разъяснительная работа» с другими странами по этому вопросу уже начата.
«Прошлый год продемонстрировал решимость ЕС и наших партнеров отстаивать то, что правильно, невзирая на цену. Но это также показало, что в некоторых отношениях нам необходима структурная коррекция [ограничений]», — резюмировал он.
Власти России называют западные санкции «безумными и бездумными», а также наносящими больший вред самим инициаторам таких мер. По мнению Кремля, ни одна страна в мире не меняла свою политику из-за санкций.