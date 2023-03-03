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10:38 (мск), источник: РБК

США описали «красные флаги» для сделок по обходу санкций против России

США совместили беспрецедентные санкции против России вместе с беспрецедентными усилиями ведомств, старающихся не допустить обхода ограничений, однако злоумышленники продолжают пытаться обойти экспортный контроль. Об этом говорится в рекомендациях по борьбе с обходом санкций, составленных Минторгом, Минюстом и Минфином США.

Источник: AP 2022

Ведомства призвали финансовые организации и другие компании, ведущие торговлю американской продукцией или иными товарами, на которые распространяются ограничения, быть, прежде всего, бдительными. В рекомендациях отмечается, что производители, дистрибьюторы, ресейлеры и перевозчики грузов часто обладают оптимальной возможностью определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям. Им надлежит провести дополнительную проверку, если есть признаки нарушения санкций.

Ведомства назвали «красные флаги», которые могут сигнализировать о том, что сделка может быть попыткой обойти санкции:

  • нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, в том числе отказ заполнять форму конечного пользователя;
  • использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто с привлечением финучреждений в юрисдикциях, отличных от места регистрации фирмы;
  • отказ от базовой установки, обучения или технического обслуживания приобретенных товаров;
  • различие между IP-адресом клиента и тем местоположением, которое было им названо;
  • сделки с организациями, которые слабо представлены в интернете либо не представлены вовсе;
  • поставки товаров через Китай (в том числе Гонконг и Макао) и другие близкие к России страны — Армению, Турцию, Узбекистан;
  • поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя, и другое.

За три недели этого года в FinCEN, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США, поступило более 100 сообщений от осведомителей, часть из которых была связана с возможными попытками банков обойти санкции против России.

Аналогичное количество ведомство получило за два предыдущих года. Как пояснял Bloomberg, это было связано с обещанием властей США вознаграждения для информаторов — они могут рассчитывать на сумму в размере от 10 до 30% от штрафа, который власти взимают за нарушение санкций.

Об увеличении внимания к соблюдению санкций против России сообщали и в руководстве Евросоюза, ограничения из десятого пакета мер были среди прочего сосредоточены на контроле за выполнением ограничений.

Как отмечал спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, у соседних России стран «внезапно появилось много новых потребностей» одновременно с падением прямого экспорта из Европы в Россию. В интервью FT он задался вопросом, не попадает ли часть импорта на российскую территорию, но не стал выдвигать обвинений, сославшись на презумпцию невиновности. По словам О'Салливана, «разъяснительная работа» с другими странами по этому вопросу уже начата.

«Прошлый год продемонстрировал решимость ЕС и наших партнеров отстаивать то, что правильно, невзирая на цену. Но это также показало, что в некоторых отношениях нам необходима структурная коррекция [ограничений]», — резюмировал он.

Власти России называют западные санкции «безумными и бездумными», а также наносящими больший вред самим инициаторам таких мер. По мнению Кремля, ни одна страна в мире не меняла свою политику из-за санкций.

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