США отказались извиняться за беседу Блинкена с Лавровым

«Я знаю, наши российские коллеги пытаются наделать из этого шума. Но с нашей стороны важно отметить, что это был короткий контакт, а не полноценная двусторонняя встреча или продолжительный разговор между ними двумя. Мы не станем извиняться за это», — пояснил Прайс.
По данным российской стороны, о встрече попросил Блинкен. «Сергей Викторович [согласился и] пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было», — отметила представитель МИДа Мария Захарова.
Беседа длилась около десяти минут, пишет Reuters. Источник в Белом доме рассказал, что Блинкен призвал во время разговора пересмотреть решение о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он также заверил российского коллегу, что США продолжат помогать Украине так долго, насколько это понадобится Киеву.
Блинкен рассказал на пресс-конференции G20, что «кратко поговорил» с Лавровым. По его словам, он призвал остановить военную операцию на Украине и «заняться осмысленной дипломатией, которая может привести к справедливому и прочному миру».
Встреча Лаврова и Блинкена стала первой за восемь месяцев — с июля прошлого года, когда в Индонезии прошла встреча глав МИД стран G20. Лично при этом они не разговаривали. Замминистра иностранных дел России Сергея Рябков отмечал накануне саммита в Индии, что персональных контактов российской стороны с Блинкеном во время встречи не запланировано.