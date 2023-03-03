КНР сделал представление США из-за поставок вооружения Тайваню

«Китай решительно выступает против продажи Тайваню вооружений США. Действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезно нарушают принцип “одного Китая”», — сказал Кэфэй.
Действия американских властей наносят ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также создают угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе, подчеркнул министр. В частности, Китай требует не вмешиваться в «тайваньский вопрос» и прекратить усугублять напряженность.
1 марта Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона сообщило, что Государственный департамент США одобрил возможную сделку на поставку боеприпасов и снаряжения для американских истребителей F-16 на общую сумму $619 млн. Документ вступит в силу в случае его принятия Конгрессом Соединенных Штатов.
В начале августа 2022 г. на остров прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, после чего отношения между американскими и китайскими властями обострились. КНР осудил визит спикера и увидел в этом поддержку Соединенными Штатами сепаратизма в Тайване, т.к. Китай считает остров одной из своих провинций.
В начале января министерство обороны Тайваня сообщило о приближение к острову 57 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Тогда министерство уточнило, что подобные действия НОАК возле острова фиксируются ежедневно.