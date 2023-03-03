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Диверсия в Брянской области
13:43 (мск), источник: ТАСС

Расследование теракта под Брянском и западные поставки Киеву. Темы брифинга Пескова

Выводы, которые будут делать власти по итогам произошедших в Брянской области атак украинских диверсантов, а также чествование совершивших подвиги россиян и последствия расширенных поставок Западом снарядов Киеву стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле, встречи и совещания идут на протяжении всего дня.

В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Будет ли открытая часть, пока не известно.

О признании террористическим «Русского добровольческого корпуса»

«Сейчас выполняются следственные действия, наши силовые службы работают. Сначала нужно все определить точно. По результатам следствия будут делаться выводы».

По информации ряда СМИ, сформированное в августе 2022 года и воюющее на стороне Вооруженных сил Украины формирование «Русский добровольческий корпус» взяло на себя ответственность за атаку на приграничные российские села в Брянской области.

О проверке отчета Брянского губернатора об укреплении границы

«Действует там особый режим приграничный, принимаются меры дополнительные. Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт, будут приниматься меры», чтобы не допустить подобного впредь.

9 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что граница с Украиной укреплена, а соответствующие работы получили высокую оценку ВС РФ.

О подвигах

«Разумеется, мы все — и в Кремле, и президент — восхищены этим геройством» мальчика, спасшего других детей при нападении ДРГ в Брянской области, и «поэтому сейчас своевременно, разумеется», героизм будет отмечен.

«Безусловно», в России запомнят имена тех, кто совершил подвиг.

О введении военного положения

«Это прерогатива президента Российской Федерации. Сейчас каких-либо решений не принималось».

Ввести военное положение накануне предложил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Об обсуждении Западом увеличения поставок снарядов Киеву

Констатируем продолжающуюся линию Соединенных Штатов Америки на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружений на Украину и склонять своих подопечных в Европе к тому, чтобы увеличивать аналогичные поставки также.

Все это «ложится существенным бременем на экономику этих стран», сказывается на европейских налогоплательщиках. «Им жить будет тяжелее».

«Повлиять на исход событий это не сможет принципиально. Но то, что это сделает этот конфликт более затяжным и с более печальными последствиями для народа украинского, — это факт».

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