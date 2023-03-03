Расследование теракта под Брянском и западные поставки Киеву. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле, встречи и совещания идут на протяжении всего дня.
В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Будет ли открытая часть, пока не известно.
«Сейчас выполняются следственные действия, наши силовые службы работают. Сначала нужно все определить точно. По результатам следствия будут делаться выводы».
По информации ряда СМИ, сформированное в августе 2022 года и воюющее на стороне Вооруженных сил Украины формирование «Русский добровольческий корпус» взяло на себя ответственность за атаку на приграничные российские села в Брянской области.
«Действует там особый режим приграничный, принимаются меры дополнительные. Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт, будут приниматься меры», чтобы не допустить подобного впредь.
9 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что граница с Украиной укреплена, а соответствующие работы получили высокую оценку ВС РФ.
«Разумеется, мы все — и в Кремле, и президент — восхищены этим геройством» мальчика, спасшего других детей при нападении ДРГ в Брянской области, и «поэтому сейчас своевременно, разумеется», героизм будет отмечен.
«Безусловно», в России запомнят имена тех, кто совершил подвиг.
«Это прерогатива президента Российской Федерации. Сейчас каких-либо решений не принималось».
Все это «ложится существенным бременем на экономику этих стран», сказывается на европейских налогоплательщиках. «Им жить будет тяжелее».
«Повлиять на исход событий это не сможет принципиально. Но то, что это сделает этот конфликт более затяжным и с более печальными последствиями для народа украинского, — это факт».